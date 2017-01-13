177 DEAŞ hedefi yerle bir edildi!

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden ve 143 günü geride kalan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait 177 hedef imha edildi, düzenlenen kara ve hava harekatlarında 41 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırarak, sınır güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 143'üncü gününde, muhaliflerden oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle Suflaniyah'ın ele geçirilmesine yönelik faaliyetler sürdürüldü.

Hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 177 hedef vuruldu. Teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Suflaniyah ve Bzagah'da bulunan 10 DEAŞ hedefine hava harekatı gerçekleştirildi. Harekatta, 4 barınma yeri, 4 karargah binası ve 2 silahlı araç imha edildi.

Kara ve hava harekatlarında, DEAŞ mensubu 41 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek veren patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, 72 el yapımı patlayıcı imha edildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı günden bugüne etkisiz hale getirilen el yapımı patlayıcı sayısı 2 bin 917, mayın sayısı ise 43 oldu.