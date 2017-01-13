Kayseri'deki saldırıya ilişkin çok sayıda tutuklama!

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlenen bombalı araç saldırısına ilişkin soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 23 zanlı ile terör saldırısıyla ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar dolayısıyla gözaltına alınan 3 kişinin adliye süreci sona erdi.

Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği şüphelilerden Kenan Ç, Ekrem U, Ümit K, Hüseyin P, Mehmet Y, Mehmet A, Barış K, Murat T, Serkan A, H. İbrahim K, Hamit E, Hasan E. Fahri D, İ.H.Y. ve Ahmet K. tutuklandı. Elzem Ş. ile Mehmet E. ssalıverildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1. Komando Tugay Komutanlığında askerliklerini yapan er ve erbaşlar Abdurrahman Ç, Semih A, Bilal U, Bedri Ö. ve Ahmet A. akşam saatlerinde tutuklanmıştı.

Buna göre, adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan 20'si tutuklanmış oldu. Tutuklanan zanlılardan 5'inin asker olduğu öğrenildi.

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 55 kişi yaralanmıştı.