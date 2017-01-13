20 milyon Euro'ya hayır diyemedi!

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'ten Barcelona'ya tam 40 milyon £ (160.532.000 TL) karşılığında transfer olan Türk yıldız Arda Turan gündeme bomba gibi düşecek bir transfere daha imza atıyor.

Bir müddettir Çin kulüplerinin radarında olan Arda Turan, Demba Ba'nın da forma giydiği Shanghai Shenhua ile anlaştığı iddia edildi.

3 gün öncesinde sosyal medyada Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafın altına, “Bakışta anlatılmak istenen...?” diye yazan, Barcelona’nın 2017 yılında oynadığı son 3 maçta da yedek kulübesinde oturan ve sadece toplam 20 dakika oyunda kalan 29 yaşındaki Türk yıldızın, 3 yıllık anlaşmanın karşılığında senelik 20 milyon £ (80.200.000 TL) gibi inanması güç bir para kazanacağı belirtildi.

Shenhua’nın, Arda Turan için Barcelona'ya da yüksek bir bonservis bedeli ödemesi gündeme geldi.