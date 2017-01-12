TBMM'de Afiş Gerginliği!

TBMM'de devam eden Anayasa teklifi görüşmeleri afiş gerginliği altında yeniden başladı.

MECLİS'TE AFİŞ GERGİNLİĞİ

AK partili bazı milletvekillerinin üzerinde "Dikkat! Köpek giremez" yazılı kağıtlar göstermesi CHP Milletvekillerinin büyük tepkisini çekti.

Gündemle ilgili konuşmalar devam ederken, dün gece yarısı Meclis genel kurulunda Ak Partili bir milletvekilinin çıkan kavga sırasında bacağının ısırılması iddiasıyla ilgili tartışmalar yaşandı.

Bu sırada Ak Parti Antalya Milletvekili Gökçen Enç ve İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, üzerinde köpek resmi de bulunan 'Köpek Giremez' yazılı pankartları basın locasına doğru kaldırdı.

Milletvekillerinin kaldırdığı pankartlar, muhalefet ve iktidar partileri arasında sözlü tartışmalara neden oldu.