TSK'dan Flaş Açıklama: "İmha Edildi"

TSK'dan yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyon sonucunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI

Türk Hava Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölgede tespit edilen iki silah mevzii imha edildi, mevzilerdeki 3 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, 12 Ocak 2017 tarihinde 15.05 ile 15.27 saatleri arasında Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi.

Bölgede belirlenen iki silah mevzii imha edilirken mevzilerdeki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine geri döndüğü bildirildi.