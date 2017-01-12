BM'den 'Kıbrıs' Açıklaması: "Federe Devlete Çok Yakınız"

Cenevre'deki tarihi Konferans'ta Kıbrıslı liderlerle kameralar önüne geçen BM Genel Sekreteri, "İki toplumlu, federe devlete çok yakınız. Benim umudum bir çözüm olacaktır" dedi.

BM'DEN KIBRIS İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İsviçre'nin Cenevre kentinde üç gündür devam eden ve dün akşamüstü tarafların haritalarını sunduğu Kıbrıs zirvesinde, bugün ilk kez garantör ülkeler dışişleri bakanları düzeyinde masaya oturdu.

Beşli Konferans'ın açılışını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres, şu açıklamayı yaptı:



"İki toplumlu, federe devlete çok yakınız. Benim umudum bir çözüm olacaktır. Kıbrıs halkı bunu hak ediyor. Anlaşmaya ulaşmak için çok sıkı çalışıyoruz.



Bir anda mucize beklememek gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor, aceleci olunmamalı. Hızlı bir çözüm yerine kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümü amaçlıyoruz.



Şunu unutmamalıyız, bu liderlerin anlaştığı bir çözüm olmayacak, halkların referandumla onaylayacağı bir çözüm olacak.



Çok net bir şekilde şunu ifade etmek istiyorum ki, BM olarak bizim görevimiz taraflara anlaşmaya varabilmeleri için destek olmak. Taraf tutmuyoruz. Bu çözümün bir umudun sembolü olmasını istiyoruz.



Tarihi olarak ilk kez sadece Kıbrıs halkının değil garantör ülkeleri de aynı masa etrafında toplamış bulunuyoruz."diye konuştu.