'Hayat Şarkısı'nda Sürpriz Ayrılık!

Kanal D’de ekrana gelen 'Hayat Şarkısı’ dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

SENARYO GEREĞİ DİZİDEN AYRILDI

Başrollerini Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Ahmet Mümtaz Taylan, Tayanç Ayaydın, Ecem Özkaya Üstündağ, Seray Gözler, Olgun Toker, Pelin Öztekin, Deniz Hamzaoğlu, Almila Bağrıaçık ve Aydan Taş’ın paylaştığı Hayat Şarkısı’na Filiz Ahmet diziye veda etti.



"Hayat Şarkısı"na 15. bölümde 'Nurgül' karakteriyle katılan Filiz Ahmet, senaryo gereğince kardeşinin tedavisi için Amerika’ya gitti ve diziden ayrıldı.

Yapımcılığını Most Production’ın üstlendiği sevilen dizi "Hayat Şarkısı", her Salı akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam ediyor.