İstanbul Valiliği'nden Öğrencilere Müjde!

Valilik, hava muhalefeti sebebiyle eğitime ara verilen dönem için okullarda telafi dersleri yapılacağını açıkladı.

TELAFİ DERS MÜJDESİ

İstanbul Valiliği, hava muhalefeti sebebiyle eğitime ara verilen dönem için okullarda telafi dersleri yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada,"İlimizde 9-10-11 Ocak 2017 tarihlerinde hava muhalefeti ve kar tatili nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi; ilgili kurumlar tarafından, kurumun türü ve özel şartları dikkate alınarak kendi programlarına göre oluşturacakları uygun ders saatlerinde planlanarak yapılacaktır." denildi.