Anayasa Değişiklik Teklifinde 6.Madde Görüşülüyor!

TBMM Genel Kurulda anayasa değişikliği teklifinin ilk turunda altıncı maddenin görüşmelerine başlandı.

6. MADDE GÖRÜŞÜLÜYOR

Söz konusu maddeyle, yasamanın yürütmeyi denetlemesi ile Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi, yasamanın görev ve yetkileri arasından çıkarılıyor.

TBMM; Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Yazılı Soru yolları ile bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Gensoru, denetleme yetkisinden çıkarılacak.

Genel Görüşme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi şeklinde gerçekleştirilecek.

Meclis Soruşturması, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında, anayasanın teklifle değiştirilen 106. maddesinin 5, 6 ve 7. fıkraları gereğince yapılan soruşturmadan ibaret olacak.

Meclis Araştırması, Genel Görüşme ve Yazılı Soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenecek.