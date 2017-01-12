 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • Altın Yüklü Uçak Düştü! 1 Milyon Değerinde Altın...

Altın Yüklü Uçak Düştü! 1 Milyon Değerinde Altın...

Altın Yüklü Uçak Düştü! 1 Milyon Değerinde Altın...
12 Ocak 2017 Perşembe 18:10:02

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Zimbabve'de yaklaşık 1 milyon dolar değerinde altın taşıyan küçük bir uçağın düştüğü bildirildi.

Zimbabve'de yaklaşık 1 milyon dolar değerinde altın taşıyan küçük bir uçağın düştüğü bildirildi.

1 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Polis sözcüsü Charity Charamba, Bulawayo'dan başkent Harare'ye gitmekte olan uçağın düştüğünü açıkladı.

Uçakta bulunan iki kişinin ve altının kurtarıldığını söyleyen Charamba, kurtarılan personelden birinin ufak sıyrıklar aldığını söyledi.



Sivil havacılık yetkilileri, pilotun, Bulawayo'daki hava ekipleriyle bağlantısını kaybetmeden hemen önce motordaki arızayı bildirmek için imdat çağrısı yaptığını ifade etti.

düştü zimbabve altın yüklü uçak
Haber Sitesi
Kategoriler