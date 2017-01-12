MHP'den Flaş Açıklama: "Kasımda Erken Seçim Olacak"

MHP'li Yusuf Halaçoğlu, "330 oy olsa da hatta halk oylamasında anayasa onaylansa bile zaten AKP erken seçim yapacak" dedi.

"KASIM AYINDA ERKEN SEÇİM YAPILACAK"

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "anayasa değişikliği teklifi Meclisten geçmediği takdirde millet iradesine gidilebileceği" açıklamasına ilişkin olarak, "330 olsa da hatta halk oylamasında anayasa onaylansa da zaten erken seçim yapacak AKP. Muhtemeldir ki kasım ayında bir erken seçim bekliyor Türkiye'yi." diye konuştu.

Halaçoğlu, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin gerçekte anayasa değişikliğinden çok daha önemli ve ülkenin geleceğini de karartacak olaylarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Yusuf Halaçoğlu, "Gerçekleştiğinde doğrudan toplum düzenini altüst edecek ekonomik durum ile stratejik gelişmeler, gelecekte ülkeyi telafisi mümkün olmayan bir durumla karşı karşıya bırakacaktır. Anayasa değişikliği, Türkiye'yi tek adam rejimine götürecek ve kendi içinde dahi anayasaya aykırı bir tasarıdır." şeklinde konuştu.

"EVET VEYA HAYIR OLMASI HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMİYOR"

Halaçoğlu, "MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, anayasa görüşmelerinde 330 çıkmazsa erken seçim olabileceği" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:



"330 oy olsa da hatta halk oylamasında anayasa onaylansa da zaten erken seçim yapacak AKP. Bu referandumun sonuçlanması, 'evet' veya 'hayır' olması hiçbir şeyi değiştirmiyor.

'Evet' dendiği durumda zaten Türkiye tek kişilik bir yönetime tabi tutulacak. AK Parti içerisinde, onlara göre temizlenmesi icap eden kişiler bir şekilde yeni bir seçim yapılmadan temizlenemez. Onun için de muhtemeldir ki kasım ayında bir seçim bekliyor Türkiye'yi."diye konuştu.