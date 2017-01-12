Doların Ateşi Düştü!

TCMB'nin haftalık repo ihalesi açmaması dövizde tansiyonu düşürdü. Dolar, 3.86'nın altına inerken, sabah ilk işlemlerde 4.18'i aşan euro ise 4.11 seviyesine kadar indi.

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dolar kuru yeni güne tarihi zirvenin altında başlarken Euroda yeni bir rekor daha görüldü. TCMB'nin haftalık repo ihalesi açmaması TL'nin değer kazanmasını sağladı.



TCMB tarafından yapılan yazılı açıklama öncesi 3.9225 seviyesinde olan dolar/TL, düşüşe geçerek 3.8578'e kadar indi.





Dün akşam saatlerinde 3.94 seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir zirve yapan dolar kuru, doların ABD'de başkanlığa seçilen Donald Trump'ın basın toplantısında beklentilerin aksine ekonomi politikası konusunda konuşmaması global düşüş nedeniyle hafif de olsa gevşedi.



Dün Sabah ilk işlemlerde 3.8960'ı gören dolar kuru, gün içerisinde 3.85 seviyelerinde yatay seyir izledikten sonra akşam piyasaların kapanış saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve 3.9422 ile tarihi zirveye ulaşmıştı.