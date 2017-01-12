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Deniz Akkaya'nın karnına demir saplandı!

Deniz Akkaya'nın karnına demir saplandı!
12 Ocak 2017 Perşembe 17:00:33

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Ünlü model Deniz Akkaya otoparkta güvenlik demirlerinin üzerine düştü ve karnına demir saplandı.

Ünlü model Deniz Akkaya aşırı kar yağışından dolayı çöken otoparktaki karları temizlerken o esnada büyük bir talihsiz kaza yaşadı.

Güvenlik demirlerinin üzerinden uzanmaya çalışan Akkaya'nın o sırada dengesi kayboldu ve karnından ciddi biçimde yaralandı. Akkaya'nın karın bölgesine dikiş atıldı ve tetanoz aşısı oldu.

Deniz Akkaya yaşadığı bu kazayı sosyal medyada Instagram üzerinden paylaştı. Akkaya, "Güvenlik demirlerinin üzerinden uzanmaya çalışıyordum o sırada bir tanesinin karnıma saplanması sonucunda büyük bir kazanın ucundan döndüm. Dikişler atıldı, bir güzel tetanoz aşısı oldum. Şimdi iyiyim" cümlelerini kullandı.

 

 

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