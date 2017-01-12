Lig TV'den müjde! Maçlar şifresiz!

Lig TV'nin adı bu geceden itibaren değişiyor. Katarlıların satın aldığı kanalın ismi beIN Sports olarak değişecek. Diğer taraftan Digiturk'ten açıklama yapıldı ve Pazartesi gününe kadar yayınlanacak olan bütün içerik şifresiz olarak izlenebilecek.

İşte Digiturk'ten yapılan resmi açıklama;

Türkiye’nin lider dijital platformu Digiturk, beIN MEDIA GROUP’a katılmasının ardından yenilenen kanal adları, logoları ve stüdyoları ile 2017 yılına iddialı bir giriş yapıyor; kanal markalarını beIN çatısı altında topluyor.

Bu kapsamda; 16 yıldır futbolun adresi olan LİG TV’nin adı beIN SPORTS olarak tanıtılırken; film, dizi, yemek ve belgesel kanalları da beIN ana markası altında birleşiyor.

Türkiye’nin lider dijital yayın platformu Digiturk, beIN MEDIA GROUP ailesine katılmasının ardından yenilenen kanal logoları, son teknolojik altyapıya sahip stüdyoları, beIN çatısı altında birleştirdiği kanal markaları ve yepyeni içerikleri ile üyelerine yeniden ‘merhaba’ diyor.

Dünyanın önde gelen uluslararası medya şirketlerinden beIN MEDIA GROUP geçtiğimiz aylarda Digiturk’ü bünyesine katarak, bugüne kadarki en büyük satın alımına imza atmıştı. Digiturk, yeni uluslararası vizyonu doğrultusunda beIN markası altında topladığı kanallarının yeni isim ve logolarını tanıttı.

Bu çerçevede, Türkiye’de futbolun adresi olan Lig TV yenilenen stüdyolarıyla bundan böyle beIN SPORTS olarak yayın yapacak. Bu yenileme, 2014 Dünya Kupası yayınından bu yana beIN MEDIA GROUP’un yaptığı en büyük stüdyo yatırımı olarak da dikkat çekiyor. Stüdyolardaki kameralar sistematik kameralarla değiştirildi; tüm ekipmanlar ve watch-out sistemi gibi uygulamalar, dünyanın en modern sistemleri ile güncellendi.

Digiturk yeni dönemde de spor yayıncılığında ilklere imza atmaya devam ediyor. Platform, izleyicilerini özel efekt barındıran içerikler ile buluşturarak maç izleme keyfini en üst düzeye taşırken; üyelerini muhteşem görüntüler eşliğinde farklı bir yolculuğa çıkaracak. Bu kapsamda maç analizlerine derinlik kazandıracak “Live Player” adlı yeni bir uygulama devreye alınıyor. Ayrıca, maç öncesi kadro tanıtımlarında “Virtual Player” uygulaması da yine Digiturk’ün başlattığı yenilikler arasında. Söz konusu benzersiz deneyimler maç heyecanını adeta görsel bir şölene dönüştürüyor.

Digiturk’teki yenilik ve değişim sadece spor kanalları ile de sınırlı değil. Dünyaca ünlü şefler ve yemek kültürü alanında uzmanlaşmış ünlü isimlerle Türkiye’nin lezzet ekranı Turkmax Gurme de yeni stüdyolarında beIN GURME olarak izleyicilerinin karşısında olacak. Buna ek olarak beIN GURME Türkiye sınırlarını aşarak; Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki beIN izleyicileriyle de buluşacak.

En iyi ve güçlü yapımların adresi Digiturk bu dönüşüm çerçevesinde film ve dizi kanallarının isimlerini de yeniledi. beIN MOVIES adı altında ‘Premier’, ‘Stars’, ‘Action’, ‘Family’, ‘Festival’, ‘Comedy’, ‘Turk’ film kanalları yer alırken; beIN SERIES başlığı altında da ‘Vice’, ‘Comedy’, ‘Sci-fi’ ve ‘Drama’ kanalları dünyada ses getiren dizileri izleyicileriyle buluşturmayı sürdürecek. Yerli yapım belgeseller ile adından sıkça söz ettiren ve ilgiyle takip edilen İZ TV yayın hayatına beIN IZ olarak devam edecek. Beğeniyle izlenen Home&Entertainment kanalı ise bundan böyle beIN Home&Entertainment adıyla yayın yapacak.

Digiturk tüm bu yenilikleri geniş bir izleyici kitlesi ile paylaşmak amacıyla 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi günü sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunacak.

Digiturk kanallarının yenilenen yüzünün tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan beIN MEDIA GROUP Başkan Vekili ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly şöyle konuştu: “Grubumuzun geçtiğimiz aylarda satın alma sürecini resmen tamamlamasının ardından, Digiturk’ün sektördeki lider konumunu güçlendirme, hizmet kalitesini ve müşteri odağını pekiştirme amacındayız. Bizim yönde en önemli husus Digiturk’ün güçlü içerik ve yayın kalitesini dünya standartlarına taşımak ve yenilikçi yaklaşımlar ile üyelerimize en zengin içeriği, en üstün teknoloji ile sunabilmek. beIN MEDIA GROUP’un küresel marka stratejisine uygun biçimde yenilenen kanal yüzlerimiz bizlere, Grubumuzun güçlü sinerjisini arkamıza alarak üyelerimize çok daha geniş yelpazede, benzersiz bir TV deneyimi sunabilme ve özellikle başta Süper Lig olmak üzere değerli yerel marka ve içeriklerimizi yurt dışı pazarlara açabilme yolunda geniş bir vizyon ve hareket alanı sağlayacak. Bu noktada Digiturk ve beIN MEDIA GROUP, kurumun marka değerini, içerik kalitesini ve müşteri memnuniyetini en üst noktaya taşımak amacıyla güç birliği yapıyorlar diyebiliriz.”

Satın aldığı markalara yatırım yapmanın ve her zaman daha iyiyi hedeflemenin beIN’in stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Al-Obaidly sözlerine şöyle devam etti; “Grubumuz inovasyon odaklı faaliyetlerine tüm hızıyla devam edecek. Digiturk olarak, alanında uzman kadroları ve uzun yıllara dayanan küresel tecrübesi ile dünyadaki trendleri yakından takip eden bir Grubun çatısı altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. beIN MEDIA GROUP’un en yeni üyesi olarak kanal markalarımızı ortak bir çizgide birleştiriyor; bu sinerjiden daha başarılı iş ve iletişim sonuçları elde edeceğimize inanıyoruz. Yenilenen stüdyolarımıza yaptığımız gerek görsel gerek teknoloji yatırımlarıyla da, izleyicilerimize en üst düzeyde bir TV deneyimi sunmayı hedefliyoruz.”