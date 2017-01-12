Suriye'de yine çocuklar öldü!

Suriye'de Halep'in batısı ve güneyinde rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 4'ü çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Sivil savunma yetkililerinden Necip Ensari, yaptığı açıklamada, Halep'in batısındaki Beke köyünün Suriye ordusuna ait bir savaş uçağı tarafından hedef alındığını ifade etti. Ensari, saldırıda 3'ü çocuk 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Şam yönetimine bağlı topçu birliklerinin Halep'in güneyinde yer alan Benen el-Hıs beldesine gerçekleştirdiği saldırılarda da bir çocuğun yaşamını yitirdiğini belirten Ensari, "Yürürlüğe girdiği 30 Aralık'tan bu yana, rejim ve destekçileri ateşkesi her gün ihlal ediyor. Sivil savunma ekipleri Beke köyünde ağır iş makineleri vasıtasıyla enkaz altında kalanlara ulaştı. Rejim bölgede sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

"Saldırılar devam ediyor"

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Üyesi Yusuf el-Bustani de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin başkent Şam'daki Barada Vadisi'ne yönelik yoğun saldırılarının devam ettiğini söyledi.

Bustani, "Esed güçleri ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana Hizbullah milisleriyle beraber Barada Vadisi'ndeki köy ve beldeleri yoğun şekilde bombalıyor. Söz konusu güçler bugün de Vadi'deki Besime ve Ayn el-Fica'yı topçu ateşine tuttu." dedi.