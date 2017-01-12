Liderler iki kritik konu için bir arada!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki kritik konuyu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye konusu görüşüldü.

İki lider, Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılmasına ilişkin konuları ele alarak, soruna siyasi çözüm bulma kapsamında Astana süreci hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme sürecindeki kararlılıklarının altını çizdikleri görüşmede, mart ayında Rusya'da yapılması planlanan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına da değinildi.