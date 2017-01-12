Şaşırtan görüntü! Acun Ilıcalı ve Sneijder...

Galatasaray'da forma giyen Hollandalı yıldız Sneijder ile televizyoncu Acun Ilıcalı birlikte görüntülendi. Sneijder ve Acun'un içinde bulunduğu özel uçak İstanbul'a hava yoğunluğu nedeniyle iniş yapamayınca Çorlu Havalimanı'na iniş yaptı.

Acun Ilıcalı ve Wesley Sneijder özel uçakla İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak istedi ancak hava trafiği yoğunluğu sebebiyle uçak Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi.

Acun Ilıcalı ve Sneijder yçaktan indikten sonra oradaki hayranlarıyla fotoğraf çekindi ve özel otomobile binerek İstanbul'a hareket etti.

Havanın soğuk ve karlı olmasına rağmen Acun'un şort ve terlik giymesi dikkatlerden kaçmadı.