Dava başladı!

Birce Akalay, Sarp Levendoğlu ile boşanma konusunda anlaşmalarının hemen ardından boşanma davası açtı.

Sarp Levendoğlu ile 2 Ağustos 2014’te evlenen Birce Akalay, önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak anlaşmalı boşanma davası açtı.

“Şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsılması” dolayısıyla açılan davada taraflar birbirlerinden maddi-manevi tazminat ve nafaka isteminde bulunmadı.

Levendoğlu ile Akalay, boşanma protokolünde ayrılık konusunda anlaştıklarını, şahsi eşyaları paylaştıklarını ve birbirlerinden mal rejimine dayalı alacaklarının olmadığını belirtti.

Boşanma nedenleri

Geçen senenin nisan ve ağustos aylarında da çift hakkında boşanacakları şeklinde haberler çıkmıştı. Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu, geçtiğimiz hafta ise ihanet haberleriyle gündemdeki yerini aldı. Levendoğlu’nun genç meslektaşı Derya Şensoy’la ilişki yaşadığı ileri sürüldü, fakat taraflar konuya ilişkin açıklama yapmadı.