Yıllar sonra tekrar bir aradalar!

Televizyonların uzun soluklu dizilerinden Arka Sıradakiler'de Gamze rolündeki Sinem Öztürk ve Oktay rolündeki Bülent Çetinaslan geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kiralık Aşk dizisiyle yıldızını parlatan Sinem Öztürk ve Arka Sıradakiler dizisinden sonra ekranlardan kaybolan Bülent Çetinaslan açıklamalarda bulundu.

Yıllar önce 'Arka Sıradakiler' adlı dizide rol alan ikili, hayranları tarafından unutulamıyor. Şuanda da 360 TV'de yayınlanmakta olan Arka Sıradakiler, bir hayli geniş kitle tarafından izleniyor.

Nişantaşı'nda görüntülenen ikili, "Yıllar sonra yeniden bir aradayız" dedi. Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinlaslan, "Uzun zamandan beri yurt dışındaydım, geldim ve Sinem piyasanın içinde olduğundan dolayı onun fikirlerini almak istedim" diyerek buluşma sebeplerini açıkladı.