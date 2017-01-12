Canlı yayında ağladı! 'Erkek mi kalmadı?'

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde tam 1 buçuk yıl beraber olduğu Tuna Aksu'dan ayrılmıştı. Bu ayrılık ile alakalı konuşmamayı tercih etti fakat hakkında ortaya atılan bir iddiadan sonra sessizlik orucunu bozdu.

Burcu Esmersoy hakkında bir gazetede 'Tuna Aksu'dan ayrılığının perde arkasında evli bir erkekle beraber olması yatıyor' şeklinde bir iddia ortaya atıldı. Burcu Esmersoy bu haberi okuduğunda büyük bir şok yaşadığını belirtti. Ardından 'Duymayan Kalmasın' programına telefonla katıldı.

ERKEK Mİ KALMADI?

Güzel sunucu telefonla bağlandığı programda konuşurken gözyaşlarını tutamadı, ağlayarak konuşan ünlü sunucu, "Hayatımda daima bu tarz dedikodulardan kaçtım. Bu şekilde bir haberi okumak beni aşırı üzdü. Yahu ne kadar ayıp? Erkek mi kalmadı ki ben evli biriyle beraber olacağım? Neden olayım? Bu şekilde bir manşet atamazsın. Bana söylediklerinde gülüp geçiyorum. Benim bu şekilde güzel paralar harcıyor olmam kimilerini rahatsız ediyor. Biz ayrıyız ve kimsenin ruhu bile duymadı, saygu çerçevesinde anlaştık ve ayrıldık" şeklinde konuştu.