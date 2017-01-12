Saldırı hazırlığındaki terörist...

Diyarbakır'da saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda PKK'lı terörist Ş.T'nin, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Kayapınar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen kaymakama yönelik suikast için kente geldiği ve keşif yaptığı belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yürütülen takip neticesinde bu teröristin merkez Yenişehir ilçesinde kaldığı adrese operasyon gerçekleştirildi.

Polisin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine yaşanan çatışmada terörist Ş.T. etkisiz hale getirildi.

Teröristin üzerinde Glock marka tabanca ve sahte kimlik ele geçirildi.