Erdoğan'dan Meclis'teki kavgaya sert tepki!

Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Toplantıdaki muhtarlarımızın ifadeleri benim şahsım için yol gösterici bir unsurdur. Bizim için tek ölçü vardır o da hakkın ve halkın çizdiği ölçüdür. Bizim milletimiz bir şeyi tercih ediyorsa rastgele yapmaz bunu. Arkasında birikimi, irfan ve feraset vardır. 40 yıllık siyasi hayatım var, bu hayatım boyunca gözüm daima milletimde oldu."

HEPSİ AYNI AHTAPOTUN KOLLARI

Terör örgütleri hakkında konuşan Erdoğan, "Terör örgütleri ülkemize saldırmaya devam ediyor ancak biz bütün saldırılarını bir bir boşa çıkarıyoruz. Biz asıl mücadeleyi onlarla değil, onların arkasındaki güçlerle veriyoruz. Eğer maşaları kırmazsak bu mücadeleyi zor kazanırız. Bölücü terör örgütlerinin gerçek yüzleri ortaya çıkmıştır ve bütün millet bunu görmüştür. FETÖ ile mücadelemizi her yerde sürdürüyoruz, DAEŞ örgütünü tamamen bitirmekte kararlıyız. Bu örgütlerin üzerine gittikçe görüyoruz ki hepsi aynı ahtapotun kolları" dedi.

O KÜRSÜ YIKMANIZ İÇİN ORAYA KONMADI!

Meclis'te meydana gelen kavgalara ilişkin konuşan Recep Tayyip Erdoğan, "Bakıyorsunuz ki Meclis'te çalışma oluyor. Ne çalışması? Anayasa değişikliği çalışması oluyor. Yaşanan tabloyu görüyor musunuz? Eğer egemenlik kayıtsız şartsız milletinse Meclis'in çalışma şekli de bellidir üslubu da bellidir. Diyeceklerini dersin, sonra da yerine oturursun. Bu kürsü sizin yıkmanız için oraya konulmadı. Sadece ve sadece söylenecek ya da sözü olanlar için oraya konuldu. Diğer taraftan terör örgütleri ile beraber parlamento önüne gelip siyasi parti mensuplarıyla eylem yapılması iyi niyet göstergesi olamaz" diye konuştu.

Erdoğan, "Bunlar milletten rahatsız oluyorlar. Sürekli tek adamcılık tek adamcılık deyip duruyorlar, ne tek adamcılığı? Bunun da kaynağında sizler varsınız. CHP il başkanlarının belediye başkanlığı yaptığı dönemleri de iyi biliyoruz biz. Defterleri açmak istemiyorum, ama açılırsa onları da görürsünüz. Millet bu ülkedeki aldatmacaları yutmaz. Tereciye tere satmaya çalışmayın herkes haddini bilecek, sandığa ve millet iradesine saygı duyacak. Millet ne derse o olur" dedi.