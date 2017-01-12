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Ünlü oyuncu hakkında şok iddia!

Ünlü oyuncu hakkında şok iddia!
12 Ocak 2017 Perşembe 12:59:45

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İçerde dizisinin ünlü oyuncusu hakkında çıkan iddialar basına sızdı ve hayranlarını bir hayli üzdü.1

Çağatay Ulusoy , hayat verdiği canlandırdığı karakterler ile kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Çağatay Ulusoy önceden de birçok ünlünün yargılandığı 'uyuşturucu' davası ile gündemde konuşulmuştu ve hakkında ortaya atılan iddiaları yalanlamamıştı.

Cem Aydınlı sunuculuğunu yaptığı magazin programında konuştu. Cem Aydınlı'nın söylediğine göre Çağatay Ulusoy tam 3 gün boyunca hastanede yattı. Ünlü oyuncunun özel hastanede 3 gün boyunca karaciğer yağlanmasından ötürü tedavi gördüğü belirtildi.

Bütün bu iddialar üzerine Çağatay Ulusoy'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

 

 

Çağatay Ulusoy uyuşturucu içerde dizisi
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