Acun'dan 2017 Survivor itirafı!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Survivor 2017'nin Gönüllü ve Ünlü kadroları belli oldu.

Survivor yarışması, yayınlanmaya başladığı andan itibaren bütün Türkiye'nin ilgisini çekmeyi başardı ve ciddi bir izleyici kitlesi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Survivor'ı kazanan isim Avatar Atakan'dı. Önceki senelerde de Turabi Çamkıran'ın Survivor'ı kazanması bizlere gösteriyor ki zorlu parkurlardan geçebilmek için atletik bir vücudun olması şart.

Bu alanda Gönüllüler takımında yer alan profesyonel sporcuların şansı daha da fazlalaşıyor.

Acun'dan Gönüllüler İtirafı!

Survivor'da her ne kadar seyircilerin oyları önemli olsa da ünlüler takımı ile gönüllüler takımı genelde eşit oluyor. Son Survivor yarışmalarında bu durum Gönüllüler takımı lehine ağır basıyor.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Açıklamasında, " İşte Gönüllüler takımının 2017 Survivor tanıtımı. Bence şimdiye kadarki en güçlü Gönüllüler takımı oldu. Ünlüler takımının yeni tanıtımını sonra paylaşacağım " diyen Acun Ilıcalı, bu yıl Ünlülerin işinin çok zor olduğunu belirtti.



