Altın uçtu!

Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altınının fiyatı 1.000 TL'yi geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Serbest piyasada altının gram fiyatı, uluslararası piyasada altının onsunun 1.200 doları geçmesi ve dolar kurunun yükselişinin etkisiyle tarihi zirvesi olan 151,6 lirayı buldu.

Dün yüzde 2,2 artış göstererek yükselişini üst üste 5'inci güne taşıyan gram altın günü 148,2 liradan kapatmıştı.

Altının gram fiyatı, bugün rekorunu 151,6 lirayı taşımasının ardından saat 10.30'dan itibaren yüzde 1,5 primle 150,5 lirada dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 247, Cumhuriyet altını 1.010 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise ABD başkanlığına seçilen ve 20 Ocak'ta koltuğa oturacak Donald Trump'ın dün akşamki konuşmasından sonra yükselerek 23 Kasım 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 1.201 dolar gördü.