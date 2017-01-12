Denizli'de büyük facia! Bir aile yok oldu

Gelen bilgilere göre, Denizli'de Çal ilçesinde Dağmarmara Mahallesi'nde yer alan müstakil bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının sebebi ise henüz bilinmiyor. 3 kişilik ailenin yaşadığı evde yangın şiddetini artırarak bütün evi sardı. O esnada 42 yaşındaki baba Halil Göktürk dışarı çıktı.

Fakat eşi Habibe ve 8 yaşındaki kızı Gülben evde olduğu için yeniden içeri girdi. Tam o sırada evin çatısı çöktü ve yangın sonucu bir aile yok oldu. 42 yaşındaki baba Halil Göktürk, eşi Habibe ve kızı Gülben hayata gözlerini yumdu.

İtfaiye ekipleri ihbar üzerine gelip yangını söndürdü. Yangının neden çıktığının öğrenilmesi için incelemeler başlatıldı ve olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.