Onlar da Bylock'cu çıktı!

Kocaeli'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan 9 asker gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı bilgilendirmede, FETÖ/PDY terör örgütünün Kocaeli ilindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Jandarma Genel Komutanlığı emriyle görevden uzaklaştırılan ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen jandarma yüzbaşı İ.G, jandarma üsteğmenler A.Y, N.A. ve L.G, jandarma teğmen H.İ.T, jandarma astsubay kıdemli çavuş K.A, jandarma uzman çavuşlar E.Ç, B.E. ve İ.S'nin dün yakalandığı ifade edildi.

Haklarında gözaltı kararı çıkartılan jandarma üsteğmen D.O, jandarma uzman çavuş M.A. ile E.A. ve M.A'nın yakalanması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.