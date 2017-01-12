Hollanda'da Müslüman çocukların eğitim gördüğü yarıyıl tatilindeki okula silahlı saldırı yapıldı. As-Siddieq İslam Okuluna yapılan saldırıda okul duvarına 8 mermi isabet etti.

Yarıyıl tatilinde olan okulun boş olmasından dolayı saldırının okulların açıldığı zaman fark edildiği ifade edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre saldırının kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Muhtemelen saldırının Yılbaşı gecesinde macera yaşama isteyen şahıslar tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmalara devam ediyor. Okulda eğitim gören bir öğrencinin velisi gazetecilere açıklama yaptı. Yaptığı açıklama şu şekilde, "Binada 8 mermi deliği gördük, öğrenciler veliler ve öğretmenler kendilerini güvende hissetmiyor, yeni bir saldırı olabilir."