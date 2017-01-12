Kayseri'deki saldırıya ilişkin flaş haber!

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemler devam eden 23 kişiden 4'ünün asker olduğu öğrenildi.

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araç saldırısına ilişkin soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemleri sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 23 zanlının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gözaltına alınan zanlılar arasında, saldırının hedefi olan 1. Komando Tugay Komutanlığından 4 askerin de olduğu öğrenildi.

Daha önceki dönemlerde terhis olanların da aralarında olduğu 3 bine yakın askerle ilgili incelemelerde bulunan terörle mücadele ekiplerinin 4 askeri gözaltına aldığı, bu askerlerin PKK propagandası yaptıkları ve çarşı iznine çıkan askerlerin tugay içerisine giren halk otobüsleriyle kent merkezine taşınması uygulamasına ilişkin bilgi sızdırmış olabileceklerinin değerlendirildiği belirtildi.