MEB'ten öğrencileri üzecek karar!

Birkaç gün kar tatili geçiren öğrencileri MEB'ten üzecek bir karar alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime ara vermişti. Ara verilen dönemde programın aksamaması için harekete geçildi. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere yazı gönderildi. Yazıda eğitime ara verilen okullarda o dönemin telafilerinin yapılacağı ifade edildi.

Gönderilen yazı şu şekilde:

“Eğitim-öğretimin gerçekleştirilemediği eğitim kurumlarımız ve yurtdışından gelen, milli sporcu olan, hastalık gibi nedenlerle derslerinde eksiklik bulunan öğrencilerin gerçekleştirilemeyen eğitim faaliyetlerinin telafisi amacıyla valilikler tarafından gerekli tedbirler alınıp eksiklikler giderilecek. Hafta içi ders saatleri dışında hafta sonları veya yarıyıl tatilinde telafi eğitimi yapılacaktır...”