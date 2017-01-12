Dünya uzaydan gelen bu görüntüyü konuşuyor!

NASA'dan gönderilen Mars fotoğrafı internete bomba gibi düştü. Fotoğrafa dikkatli bakılınca bakın ne görünüyor?

NASA tarafından yayınlanan tek sıra dışı fotoğraf bu değil. Kaydedilen görüntülerde gözüken net cisim büyük heyecana sebep oldu.

NASA tarafından çekilen bu görüntüde Mars zemininde büyük bir kaşık görünüyor.

Mars'ta tuğla duvarın ne işi var?

Curiosity tarafından geçtiğimiz haftalarda gönderilen ve Youtube'a yüklenen görüntülerde 'tuğla duvar' kalıntıları bulunduğu iddiası ortaya atıldı. Görüntüler kısa süre içinde yayıldı ve birçok insan tarafından çok sayıda yorum yapıldı. Ünlü ' UFO avcılarından' Scott Waring de videoyu kendi sitesi olan UFOsightingsdaily.com'da paylaştı.