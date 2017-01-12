Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan Trabzonspor'a gitti

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Olcay Şahan'ı transfer etti.

Beşiktaş KAP'a açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Trabzonspor'un 200 bin £ fesih bedeli ödeyerek Olcay'ı kadrosuna dahil ettiği açıklandı.

OLCAY ŞAHAN'A TEŞEKKÜR MESAJI

"Beşiktaşımıza şimdiye kadar hizmet eden, sahada gösterdiği özveriyle herkesin beğenisini toplayan, karakteriyle camiamızın sevgisini kazanan Olcay Şahan ile yollarımız ayrıldı.

5 sezondur formamızı giyen, fedakarlığını her koşulda sergileyen, 180 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele eden, 35 gole imzasını atan Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz."