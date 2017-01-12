13 bölgede sokağa çıkma yasağı!

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 13 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla Lice ve Hani ilçesindeki bazı yerleşim birimlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan bilgilendirmede, Lice ve Hani ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de yer aldığı değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi için operasyon gerçekleştirileceği ifade edildi.

Bilgilendirmede, operasyon yapılacak bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi için İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı Birlik, Şenlik, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy ile Hani ilçesine Kaledibi, Yukarıturalı, Topçular, Akçayurt, Uzunlar ve Kalaba kırsal mahallelerinde bugün saat 05.00 itibariyle geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Yasak kararının, sivillerin zarar görmesini engellemek için alındığının altı çizilen bilgilendirmede, buna riayet edilmesinin vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından önemli olduğu kaydedildi.