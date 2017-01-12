Orhan Gencebay: Bizim milletimiz...

Radyo programında konuşan Orhan Gencebay Türkiye'nin durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin çok güçlü bir yapısı olduğunu söyleyen Gencebay, terör saldırılarından dolayı çok üzüldüğünü ifade etti. 70'lı yıllarda da ülkemize yönelik oyunlar yapıldığını söyleyen Orhan Gencebay, "Dünyanın gidişatı iyi değil, ülkemize art niyetli bakışlar var dikkatli olmalıyız bütün tedbirlerimizi almalıyız. Ben 70'li yılları yoğun olarak yaşadım ve gördüm ki o yıllarda da büyük oyunlar vardı. Bizi her zaman bölüp parçalamak istiyorlardı. Bizim milletimiz çok güçlü bir millet, biz çok güçlü bir toplumuz" dedi.

SINGLE YAPIYOR

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay hayat eşi Sevim Emre için de bir single projesi olduğunu anlattı. Gencebay, ' 4 şarkılık bir bir maxi single yapacak. Anı olarak yapma isteği var. "Kalbimin Efendisi" ile "Benim Dünyam" şarkılarını onun için yazdım ' diye konuştu.