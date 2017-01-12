Bilecik'te feci kaza! 31 kişi...

Bilecik'te feci bir kaza meydana geldi. Gece saat 01.00 sularında Bozüyük'ten Kütayha'ya giden yol ayrımında Konya'dan Edirne'ye seyreden 58 yaşında olan Hakkı Çoban'ın kullandığı 42 BHB 03 plakalı otobüs virajı alamadı ve şarampole uçtu.

Kaza sonucu otobüs yan devrildi. Şoförle beraber toplam 31 kişi yaralandı. Yaralananlar acil bir şekilde ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ELYAF BALYALARIN ÜZERİNDEN YUVARLANDI

Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlandığı yerde öncesinde bir TIR'ın kaza yaptığı ve TIR'ın taşıdığı elyaf balyalarının halâ kaza yerinde olduğunu, otobüsün de bu balyaların üzerinden yuvarlandığı ifade edildi. Elyaf balyaların yumuşak olması sebebiyle otobüs yolcularını koruduğu ve can kaybının olmadığı belirtilirken kazayla alakalı soruşturma devam ediyor.