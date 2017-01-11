İspanya'da Market Baskını! Allahu Ekber Diye Bağırıp Ateş Açtı

İspanya’nın Qurense kentindeki bir süpermarkette meydana gelen saldırıda silahlı bir kişinin ‘Allahu ekber’ diye bağırarak havaya ateş açtığı kaydedildi.

İSPANYA'YI KORKUTAN OLAY

Üzerinde benzin ve gaz yağı taşıdığı iddia edilen saldırganın Mercadona isimli süpermarketin ülkenin kuzeybatısındaki Ourense’de bulunan şubelerinden birine girdiği ve “Allahu ekber” diye bağırarak havaya ateş açtığı bildirildi.

Saldırganın içeri girdiği esnada markette birkaç müşterinin bulunduğu ve silahlı kişinin ateş etmesinin ardından güvenlik güçlerinin kısa sürede olay yerine intikal ettiği bildirildi.





Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları bulunan ve süpermarketin yanındaki evde yaşayan saldırgan, yerel saatle 14.00’te meydana gelen olayın ardından gözaltına alındı.