Anayasa Oylamasında 3.Madde Kabul Edildi!

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen anayasa değişiklik teklifinin 3. maddesi 341 evet, 139 hayır oyuyla kabul edildi.
3.MADDE DE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesine 341 kabul, 139 ret oyu verildi.
Genel Kurulda yapılan gizli oylamaya 485 milletvekili katıldı.
Oylamada 341 kabul, 139 ret oyu kullanıldı. Oylamada ayrıca 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı.
Teklifin üçüncü maddesi, Milletvekili seçilme yaşını 25'ten 18'e indirilmesini ve askerlikle ilişiği olanların milletvekili adaylığına başvuramamasını öngörüyor.