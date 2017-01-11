THY'den Müjde! "Seferler Normale Döndü"

THY, İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle birçok seferini iptal etmişti. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, seferlerin normale döndüğünü belirterek, perşembe günü 417 seferin planlandığını kaydetti.

THY'DE SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle Türk Hava Yolları (THY), birçok iç ve dış hat seferlerini iptal etmişti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, olumsuz hava koşulları nedeniyle problem yaşanan seferlerin normale döndüğünü bildirdi.



Perşembe günü için 417 sefer planladıklarını belirten Ekşi, Twitter hesabından şunları söyledi:



"Seferlerimiz normale döndü. Perşembe günü tüm seferlerimizi planladık, Atatürk Havalimanından toplamda 417 sefer icra edeceğiz."