Trump'tan Flaş Açıklama: "DEAŞ'ı Obama Kurdu"

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump düzenlediği basın toplantısında olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

"DEAŞ'ı BU YÖNETİM YARATTI"

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Rusya'nın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğuna ilişkin iddiaları Amerikan istihbarat birimlerinin sızdırmış olabileceğini söyledi.

"Hillary'nin Putin'e karşı benden daha çetin olacağına inanıyor musun? Kimse gerçekten buna inanıyor mu?" diyen Trump, DEAŞ'ı Obama yönetiminin yarattığını ve Rusya'nın DEAŞ ile mücadelede ABD'ye yardımcı olacağını söyledi.

MEKSİKA SINIRINA DUVAR

Trump ayrıca "DEAŞ’ı bu yönetim (Obama yönetimi) yarattı." itirafında bulundu.

Trump konuşmasının devamında Meksika sınırına duvar örüleceğini, bunun inşasına hemen başlanacağını ve bunun maliyetinin Meksika hükumetine bir şekilde fatura edileceğini söyledi.