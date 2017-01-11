TBMM'de Gerilim! Oylama Yarıda Kaldı

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, 3. maddenin gizli oylamasına geçildi. Oylama sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kavga çıktı, oylama durdu.

MECLİS'TE OYLAMA GERİLİMİ

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri 3'üncü gününde devam ediyor. Bugünkü oturumda 3, 4 ve 5'inci maddelerin ele alınacak.



Grup önerilerinin ardından anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, 3. maddenin görüşüldü. Görüşmelerin sonrasında 3. maddenin gizli oylamasına geçildi.



3'üncü madde, milletvekili seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürülmesini öngörüyor.





Maddenin görüşülmesine başlanmadan hemen önce Genel Kurulda, dün maddelerin sonuç tutanağına imza atıp atmama konusunda usul tartışması yaşandı.

Anayasa değişikliği teklifinin dün yapılan görüşmeleri de sabaha kadar devam etmişti. Genel Kurulda yapılan ve 484 milletvekilinin katıldığı gizli oylamada, teklifin ilk maddesi 132'ye karşı 347 oyla kabul edildi.