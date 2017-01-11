Gaziantep Saldırısı İle İlgili Valilikten Açıklama!

Gaziantep Valiliği, dün Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda terör bağlantısı bulunamadığını açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: "TERÖR BAĞLANTISI YOK"

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğünde dün çıkan saldırıda bir saldırganın etkisiz hale getirildiği, bir polis memurunun yaralandığı olaya ilişkin, şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığının anlaşıldığı bildirildi.



Valilik Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, kentte 10 Ocak'ta meydana gelen İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin bilgiler verildi.

Açıklamada, "Menfur saldırıya ilişkin Emniyet Müdürlüğümüz birimleri tarafından yapılan çalışmalarda görevli polis memurlarımız tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın (M.K.) adlı şahıs olduğunu tespit edilmiştir.

Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır."denildi.