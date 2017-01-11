Trump'tan İlk Basın Toplantısı!

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, seçim zaferinin ardından ilk kez basın toplantısı düzenlendi.

İLK BASIN TOPLANTISI

Önümüzdeki hafta otomobil sektörüyle ilgili önemli açıklamalar olacağını söyleyen Donald Trump, milyar dolarlık fabrikanın Meksika yerine Michigan'da açılacağını ifade etti.



Seçim döneminde Rusya'nın yardımı olduğu iddialarını sert bir şekilde yalanlayan Trump, "Bu haberler tamamen yalan. Bu haberler rakiplerimiz tarafından yayıldı" diye konuştu.

"PUTİN İLE ANLAŞMAK İÇİN ŞANSIM VAR"



Trump, Putin ile ilgili sorulan soru üzerine, "Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değildir. Rusya ile uzun zamandır kötü ilişkilerimiz var. Rusya aslında DEAŞ'le mücadelede iyi bir ortak olabilir. Putin ile anlaşmak için bir şansım var" ifadelerini kullandı.



Bir gazetecinin vergilere ilişkin sorusu üzerine ise Trump, "Vergilerimle sadece gazeteciler ilgileniyor" diye konuştu.