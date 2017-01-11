Barack Obama'ya İş Teklifi!

ABD başkanlığı görevinin son günlerine giren Barack Obama’ya Spotify’dan sürpriz bir iş teklifi geldi.

OBAMA'YA SÜRPRİZ İŞ TEKLİFİ

Spotify'ın kurucusu ve CEO'su olan Daniel Ek, resmi twitter hesabından attığı tweet ile Obama'ya seslendi ve Spotify'de çalışmaya davet etti.

Spotify üzerinde Obama için özel bir işe alım sayfası bile hazırladı. Söz konusu sayfanın başlığı ise ilginç: çalma listelerinin başkanı.



Bu sayfada işe başvurmak için pozisyonun şartları yazılı durumda ve her şart Obama ile uyum sağlıyor.

Nobel ödülü kazanmış olmak, ünlülerle yakın olmak ve en az 8 yıl bir ülke yönetmiş olmak gibi şartların bulunduğu sayfanın gayet ciddi bir dille hazırlandığı görülüyor.

Barack Obama daha önce sosyal medya hesabı üzerinden Spotify üzerinde oluşturduğu çalma listelerini de paylaşmıştı.