MHP'de Şok Gelişme! Yönetim Kurulu İstifa Etti

Akçakoca MHP İlçe Başkanı Tacettin Akman yaptığı açıklamada, 15 kişilik yönetim kurulu üyeleri ile birlikte istifa ettiklerini söyledi.

ANAYASA TEKLİFİNE TEPKİ

Akman'ın yaptığı açıklamada, “Mecliste görüşülmekte olan anayasa değişiklik taslağının içerik olarak ülkücü düşünceye uygun olmadığını düşünmekteyiz. Hem tabandan aldığımız tepki, hem de kendi içimize sindiremediğimiz için oy birliğiyle istifa etme kararı aldık.

Eski genel başkan yardımcımız Sayın Atilla Kaya'nın kamuoyu tarafından bilinen mektubunun tamamının arkasında olduğumuzu saygıyla duyururuz.

Ayrıca Mecliste oy kullanan milletvekillerimizin bir kez daha düşünmelerini istiyoruz’’ diye konuştu.