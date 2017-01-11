Fenerbahçe'ye Şok! 'Şampiyonluk Kupası' Çalındı!

"Kaç senedir bu kupayı bekliyoruz" diye bağıran bir kişi, başıyla cam muhafazayı kırıp kupalardan birini aldıktan sonra kaçarken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

FENERBAHÇE'NİN KUPASINI ÇALARKEN YAKALANDI

Alınan bilgiye göre olay bugün saat 10.35 sıralarında meydana geldi.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'ndaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan müzeye gelen bir kişi "Kaç senedir bu kupayı bekliyoz" diye bağırdı, diğer taraftan da başıyla 2010-2011 şampiyonluk kupasını içinde bulunduğu kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı.

Kupalardan birini alan zanlı, uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Polis tarafından gözaltına alınan kişinin 1978 Trabzon Arsin doğumlu Halit Ş. olduğu anlaşıldı.

Olaydan sonra müzenin girişine "tadilat var" tabelasının konularak müzenin ziyaretçi girişine kapatıldığı görüldü.