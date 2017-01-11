Üniversite'de Seçim Kavgası! 37 Gözaltı

Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçiminin ardından iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti, 37 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ'NDE KAVGA
Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seçimde Fahrettin Porsuk 18 oy, Metin Geldeş ise 23 oy aldı. Metin Geldeş’in başkan seçilmesinin ardından iki başkan adayını destekleyenler arasında tartışma yaşandı.
Üniversitenin B kapısının önünde iki grup arasında kavga çıkarken, polis ekipleri müdahalede bulundu.
37 öğrenci gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Polis üniversitede iki başkan adayını destekleyen grupları sakinleştirdi.