Kıbrıs Müzakerelerinde Flaş Gelişme!

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, Cenevre'de başlayan Kıbrıs müzakerelerinde uzun zamandır görüşülen bazı konularda çözüme ulaşıldığını söyledi.

"BAZI KONULAR ÇÖZÜME KAVUŞTU"

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Eide, Cenevre'de pazartesi günü başlayan müzakerelerin planlandığı gibi gittiğini belirterek, uzun zamandır görüşülen bazı konuların çözüme kavuştuğunu, diğer konularda da çözüme yakın olduklarını söyledi.



Eide Cenevre'de yapılması gereken çok iş olduğuna söyleyerek, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in dışında da uzmanların çalışmaya devam ettiğini aktardı.

"YARIN TARİHİ BİR GÜN"

Eide, "Yarın tarihi bir gün olacak. Sonuç her ne olursa olsun tarihi olacak. Çünkü bu süreçte ilk defa garantör güçler ile Kıbrıslı liderlerin hepsi bir arada olacak." açıklamasında bulundu.