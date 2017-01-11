19 yaşında emekliye ayrıldı!

Son yıllarda ritmik jimnastik alanında adından çokça söz ettiren 19 yaşındaki Yana Kudryavtseva, kariyerini noktaladı.

Demir kanatlı melek olarak anılan 19 yaşındaki Rus ritmik jimnastikçi Yana Kurdryavtseva emekliliğe ayrıldı. Uluslararası Jimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Kudryavtseva'nın sakatlıklar nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.Ritmik jimnastiğin parlayan yıldızları arasındaki Kudryavtseva’nın emekliliği, Uluslararası Jimnastik Federasyonu’ndan yapılan açıklama ile doğrulandı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalyaya uzanmıştı.Genç jimnastikçi, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 1. Avrupa Oyunları'nda da kadınlar ferdi genel değerlendirme branşında altın madalya kazanmıştı.

1992 Olimpiyat Oyunları'nda yarışan yüzücü Aleksey Kudryavtseva'nın kızı olan Kudryavtseva, spora 3 yaşında yüzme ile başlamış, yeteneğinin fark edilmesinin ardından ritmik jimnastiğe yönelmişti.