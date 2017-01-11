Gazeteci Ahmet Hakan cezalandırıldı!

Rıza Sarraf'a, 2 ayrı yazısında da Latif Erdoğan'a ''hakaret'' ettiği gerekçesiyle toplam 5 bin 240 lira adli para cezası almasına hükmedildi.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalara, sanık Ahmet Hakan Coşkun katılmadı. Duruşmada, Rıza Sarraf'ın avukatı Ayten Yılmaz hazır bulundu.

Hakim Aşkın Kocamanoğlu, sanık Ahmet Hakan Coşkun'un, yazılarında Rıza Sarraf'a "hakaret ettiği" iddiasıyla 90 gün adli para cezasına çarptırılmasına, suçu basın yoluyla işlemesi dolayısıyla cezasının 105 güne çıkarılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanığın suçu zincirleme işlemesi sebebiyle cezanın 131 güne çıkarılmasına ve cezanın, günlüğü 20 liradan 2 bin 620 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

İkinci duruşmada ise sanık Ahmet Hakan Coşkun'un, Latif Erdoğan'a ''basın yoluyla zincirleme şeklinde hakaret'' etmesi nedeniyle 131 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi. Bu ceza da günlüğü 20 liradan 2 bin 620 liraya çevrildi.

Sanık Coşkun, toplam 5 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.