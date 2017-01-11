Yılan hikayesine dönmüştü! İşte Niasse'nin yeni takımı

Türk takımlarıyla adı sıkça anılan Niasse'nin yeni takımı kesinleşti.

İngiliz The Guardian gazetesine göre yıldız futbolcu sezon sonuna kadar Hull City'de kiralık olarak forma giyecek. Niasse için Everton ve Hull City'nin tüm detaylarda anlaştığı ve yakın zamanda resmiyete kavuşacağı ifade edildi.

Niasse'nin satın alma opsiyonu 10 milyon Pound olarak belirlendi ve haftalık alacağı ücret olan 55 bin Pound'un tamamını Hull City ödeyecek.

Everton'da Ronald Koeman'ın teknik patron olmasından sonra Niasse kendini aniden genç takımda buldu. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, Premier Lig'de Hull City'nin Marco Silva döneminde yapılan ilk transfer olmuş olacak.

Senegalli yıldız Niasse'nin adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Eski Akhisarlı golcü yılan hikayesine dönen süreçler sonucunda Spor Toto Süper Lig'e transfer olamadı.